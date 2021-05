Vaccinatiecentra staan voor drukste weken

De vaccinatiecentra in onze regio staan voor enkele drukke weken. De komende maand wordt namelijk gestart met de vaccinatie van de brede bevolking. In Vlaanderen alleen worden er in juni meer dan 2,5 miljoen vaccins toegediend. In Halle-Vilvoorde kreeg intussen bijna de helft van de volwassen bevolking al een eerste prik.