Vaccinatiecentra Tervuren en Zaventem negeren minister Beke: “Wij prikken geen Brusselse jongeren”

De eerstelijnszone Druivenstreek gaat niet in op de beslissing van Vlaams minister Wouter Beke om Brusselse jongeren te laten vaccineren in centra in de Vlaamse Rand. Dat meldt BRUZZ. Volgens de eerstelijnszone is de organisatie te ingewikkeld. In Zaventem en Tervuren zullen dus geen jonge Brusselaars geprikt worden.

Sinds enkele dagen kunnen jongeren van 12 tot 17 jaar terecht voor hun boostervaccin in de Vlaamse vaccinatiecentra. De prik biedt niet enkel extra bescherming voor de jongeren, het zorgt er ook voor dat ze meer kunnen profiteren van de versoepelingen zoals naar het buitenland reizen. Brussel en Wallonië moeten hun goedkeuring nog geven voor die boosterprik, waardoor heel wat Brussel jongeren zich in de Vlaamse Rand willen laten boosteren. Vlaams minister Wouter Beke besliste intussen dat mag, gisteren zouden dan de details werden uitgewerkt over de organisatie ervan.

Maar aan BRUZZ laat de eerstelijnszone Druivenstreek weten niet mee te gaan in het verhaal van Beke. “De praktische organisatie is te ingewikkeld voor de vaccinatiecentra in Tervuren en Zaventem”, zegt voorzitter Dirk Devroey. “De administratieve gegevens van de jongeren zijn niet beschikbaar, wat een foutloze en vlotte manier van werken moeilijk maakt. Wij zullen dan ook geen Brusselse jongeren prikken.”

De vaccinatiecentra Tervuren en Zaventem roepen de andere centra in de Rand, met name die in Wemmel, Vilvoorde en Dilbeek, op om dezelfde beslissing te nemen. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid wil de burgemeesters van de centra die niet meewerken alsnog overtuigen om Brusselse jongeren hun boosterprik te geven.