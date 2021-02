Vaccinatiecentra Zennevallei: “Bevestig alsjeblief afspraak”

Net als de vaccinatiecentra in Overijse en Zaventem ervaren ook de vaccinatiecentra in de Zennevallei enkele organisatorische problemen bij de opstart. “De eerste dag gisteren verliep vrij vlot, maar omdat mensen hun afspraak niet bevestigen is het heel moeilijk inschatten wie komt en wie niet”, melden de centra in een persbericht.

De vaccinatiecentra in Halle en Alsemberg merken op dat heel wat burgers hun afspraak al dan niet bevestigen. “Het is een vervelende zaak dat we niet weten hoeveel mensen er zullen langskomen. Dat zorgt er ook voor dat we niet goed kunnen inschatten hoeveel vaccins we moeten voorbereiden. Het is heel moeilijk werken op die manier en leidt tot vervelende organisatorische zaken”, melden beide centra.

De vaccinatiecentra in de Zennevallei roepen daarom op om een afspraak altijd te bevestigen, te annuleren of te wijzigen indien nodig. “Op de oproepingsbrief staan de contactgegevens van de callcenters van de vaccinatiecentra waar je kan naar bellen voor jouw afspraak”, aldus de centra. “Het is een kleine moeite om te verwittigen, maar van groot belang voor onze organisatie. We roepen ook de Vlaamse overheid op om meer duidelijkheid te scheppen bij de burgers over het belang van het al dan niet bevestigen van de afspraak.”