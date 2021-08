Vaccinatiecentrum Bolwerk trekt naar wijken: "Vaccins toegankelijk maken"

Vilvoorde en Machelen blijven achterop hinken op het vlak van vaccinatiegraad. In Machelen is 68% van de volwassen bevolking intussen volledig gevaccineerd, in Vilvoorde 70%. Deze maand startte vaccinatiecentrum Bolwerk met het vaccineren van de 12 tot 15-jarigen. Zo krijgen jongeren nog voor de start van het nieuwe schooljaar de kans voor een eerste prik krijgen. De voorbije week ging het vaccinatiecentrum ook naar moeilijk bereikbare wijken.

“Door naar de wijken zelf te gaan, verlagen we de afstandsdrempel voor mensen die niet zijn ingegaan op hun uitnodiging voor een coronavaccin. Voor de inwoners van Machelen-Diegem geen onbelangrijke voordeel aangezien mensen dan de verplaatsing naar Vilvoorde niet moeten maken", zegt Steve Claeys, burgemeester van Machelen.

In de wijk Far-West in Vilvoorde kwamen 33 inwoners hun eerste vaccin halen in het Lokaal Dienstencentrum. In gemeenschapscentrum 't Kwadrant waren er dat 39 en in woonzorgcentrum Parkhof in Machelen 22 inwoners. Op donderdag krijgen inwoners die ouder zijn dan 12 jaar eveneens de kans om zich zonder afspraak te laten vaccineren.

"Ook dit verlaagt de drempel en maakt het mogelijk om op een flexibele manier de vaccinaties verder te zetten”, licht Hans Bonte, burgemeester van Vilvoorde toe. "Alle inwoners die zich nog niet hebben laten vaccineren, raden we aan om nog voor half september hun eerste vaccin te halen. Zo kunnen ze nog tijdig een eventuele tweede afspraak inplannen, voordat het vaccinatiecentrum midden oktober de deuren sluit."