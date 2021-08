Vaccinatiecentrum Skyhall verhuist naar De Maalderij

Het vaccinaticentrum Skyhall op Brussels Airport sluit de deuren. Inwoners uit de Eerstelijnszone Druivenstreek kunnen vanaf 1 september gevaccineerd worden in Gemeenschapscentrum De Maalderij in Sterrebeek.

Vanavond is er nog een laatste open vaccinatiemoment voorzien in de Skyhall, morgen sluit het vaccinatiecentrum de deuren. “Mensen die nog een tweede keer gevaccineerd moeten worden, kunnen dan terecht in GC De Maalderij in de Zaventemse deelgemeente Sterrebeek”, meldt de Eerstelijnszone Druivenstreek. “Daar blijven we al zeker tot 15 oktober. Het andere centrum van de eerstelijnszone in De Markthal in Overijse blijft ook tot die dag open.”

Het vaccinatiecentrum op Brussels Airport sluit de deuren omdat er minder capaciteit nodig is om te vaccineren. In GC De Maalderij zal met drie vaccinatielijnen gewerkt worden. In de centra van Eerstelijnszone Druivenstreek worden inwoners uit Hoeilaart, Kraainem, Overijse, Tervuren, Wezembeek-Oppem en Zaventem gevaccineerd.