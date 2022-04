Vaccinatiecentrum Zijp Wemmel wordt ook zorgpunt voor Oekraïense vluchtelingen

“In Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Wemmel, Meise en Londerzeel, die allen tot de ELZ Grimbergen behoren, zijn er momenteel naar schatting zo’n 350 tot 400 Oekraïense vluchtelingen die worden opgevangen”, zegt Hermans. “Dat kan bij particulieren of door gemeentelijke of andere initiatieven zijn. Maar die mensen hebben niet altijd de nodige basisvaccinaties zoals bij ons tegen onder andere polio, mazelen en rodehond. Het is ook niet zeker of ze een Covid-vaccin kregen.”

Zo is volgens de Vlaamse overheid Oekraïne het enige land in Europa waar nog polio circuleert en in 2019 kende Oekraïne een uitbraak van mazelen met 57.000 besmettingen. Ook difterie en tetanus komen er voor en de vaccinatiegraad tegen covid-19 is er een pak lager dan bij ons. Een derde van de bevolking is volledig gevaccineerd, 1,5 procent heeft een boosterprik gekregen. Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) verklaarde in het Vlaams parlement dat het de bedoeling is om samen met de lokale besturen en de huisartsenkringen preventieve medisch onderzoeken te organiseren.

Beschermen

“In het belang van henzelf en om de Belgische bevolking ook te beschermen, worden daarom medische dossiers opgestart”, vertelt Hermans. “Mensen zijn niet verplicht, maar worden toch aangeraden. De Huisartsenkring Harno (Noordrand) zal nu de bezoeken in het zorgpunt organiseren. Er wordt zowel preventief als curatief gewerkt. Het vaccinatiecentrum is groot genoeg om naast het toedienen van vaccins dat zorgpunt in te richten. Er volgen voor de Oekraïense vluchtelingen drie vrijwillige bezoeken: een intakegesprek en twee opvolgingen voor het medisch dossier.”