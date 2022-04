Vader en dochter aangereden op zebrapad, bestuurder slaat op de vlucht

In Wemmel zijn vorige week twee voetgangers aangereden ter hoogte van de Pastorijstraat. Het gaat om een vader en zijn vijfjarige dochtertje. “De bestuurder stapte uit zijn wagen, vond zichzelf niet verantwoordelijk voor het ongeval en nam onmiddellijk de vlucht”, zegt Fred Scrayen van de politiezone AMOW. Dankzij ooggetuigen kon de bestuurder geïdentificeerd worden.

Het ongeval gebeurde vorige vrijdag rond vier uur in de namiddag. Op de plaats van het ongeval geldt een snelheidsbeperking van 20 kilometer per uur en hebben voetgangers en fietsers voorrang op auto’s. De vader en zijn dochtertje werden aangereden op de oversteekplaats. De bestuurder stapte uit, maar nam niet veel later de vlucht. “Dankzij ooggetuigen kon de bestuurder, een man uit het naburige Jette, verhoord en voor zijn verantwoordelijkheid gesteld worden”, zegt Fred Scrayen. “Het parket tilt zwaar aan het ongeval met vluchtmisdrijf.”

Vermoedelijke zal de man zich moeten verantwoorden voor de politierechtbank. De aangereden man werd voor verzorging overgebracht naar het UZ Brussel. Gelukkig ging het om lichte verwondingen.