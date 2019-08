Vakbond roept op tot staking bij Econocom Zaventem

De vakbondsmilitant in kwestie werd eind vorige maand ontslagen. "Hij was al 19 jaar aan de slag als werknemersvertegenwoordiger", zegt Martin Willems van de Franstalige vakbond CNE-CSC. Volgens hem werd de vakbondsman ontslagen omdat hij te veel tijd stak in zijn vakbondswerk. "Het is niet aan de directie om dat te bepalen. Dit ontslag is erop gericht om de ganse syndicale actie in het bedrijf te desoriënteren", meent Willems. "Men wil de werknemers bang maken om deel te nemen aan de sociale verkiezingen van volgend jaar." De vakbond overweegt dan ook juridische stappen en vroeg al een verzoeningsvergadering aan bij de FOD Werk. (Foto: Archief RINGtv)