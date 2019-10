Vakbonden HP dringen aan op sociaal overleg

Tijdens een gesprek met de directie van HP Inc hebben de vakbonden maandagnamiddag aangedrongen om nu al gesprekken op te starten over hoe het bedrijf zal omgaan met de mogelijke gevolgen voor ons land van de wereldwijde herstructurering die de computer- en printerfabrikant op 4 oktober aankondigde.

HP kondigde begin deze maand aan dat er de komende drie jaar bij HP Inc, de afdeling binnen HP die hardware printers verkoopt, wereldwijd tussen 7.000 en 9.000 van de 55.000 jobs moeten sneuvelen. In ons land werken momenteel in Diegem circa 150 personen voor HP Inc. het betreft verkopers en ondersteunend administratief personeel.

"Tijdens dit gesprek liet de directie verstaan dat ook zij nog geen info heeft of en in welke mate de vestiging in Diegem zal geïmpacteerd worden. Wij drongen aan nu al te praten over hoe zal worden omgegaan met eventuele ontslagen. Ik zag hierbij de directie een opening maar een kalender voor gesprekken is nog niet opgemaakt", aldus vakbondsman Peter Darin (ACV Puls).