Zo gek is het idee niet, vindt Albrecht De Schrijver. Europese luchthavens zoals Leonardo Da Vinci Airport in Rome kregen al de naam van grote kunstenaars. Samen met burgemeester van Steenokkerzeel Kurt Ryon schaart hij zich nu achter het voorstel door een online petitie te lanceren. Volgens de initiatiefnemers zou de naamsverandering van Brussels Airport naar Bruegel Airport een mooie hulde zijn aan de bekende landschapsschilder, van wie we dit jaar de 450ste verjaardag van zijn overlijden vieren. Wie de petitie wil ondertekenen, surft best naar deze website.