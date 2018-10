Van Uytvanck, het nummer 56 op de wereldranglijst, klopte in haar eerste match de Slovaakse Magadalena Rybarikova, het nummer 39 en het zevende reekshoofd in 2 sets: 6-3 en 6-4. Vorig jaar was Rybarikova in Oostenrijk nog verliezend finalist. De partij duurde 1 uur en 19 minuten.

In de volgende ronde speelt Van Uytvanck tegen de Slovaakse Schmiedlova of de FRans Ferro.