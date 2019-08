Van Uytvanck uitgeschakeld op US Open

Alison Van Uytvanck uit Grimbergen geraakte gisterenavond niet voorbij de tweede ronde van de US Open. Ze verloor in twee sets van de Chinese Wang Qiang.

De US Open en Alison Van Uytvanck, een perfecte match is het nog nooit geweest. Deze keer schopte Van Uytvanck (WTA-68) het wel tot in de tweede ronde na winst tegen Kuzmova (WTA-55). Daar eindigt het toernooi echter, gisterenavond verloor Van Uytvanck in twee sets van de Chinese Wang Qiang (WTA-18).