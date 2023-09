Vanaf maandag is er in Halle een volwaardigVlaams justitiehuis

Vanaf maandag heeft Halle een justitiehuis. Dat komt er in de gebouwen van het Sociaal Huis, in de Auguste Demaeghtlaan. De bestaande antenne wordt zo uitgebouwd tot een volwaardig Vlaams justitiehuis. “Een logische evolutie in het kader van het aantal dossiers dat we behandelen in de regio Halle-Vilvoorde,” stelt Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA). De Vlaamse justitiehuizen staan naast het ondersteunen van slachtoffers in gerechtelijke procedures ook in voor het toezicht op en de begeleiding van daders. Ze geven ook advies aan de familierechtbank over de verblijfsituatie van kinderen in echtscheidingsconflicten.

Begin dit jaar kondigde Demir al de komst van een justitiehuis in Halle aan. Nu is het bijna zover. Op vijf jaar tijd verdubbelde het aantal dossiers in de regio Brussel-Halle-Vilvoorde bijna. “Het stijgend aantal dossiers komt onder andere doordat steeds meer slachtoffers automatisch een aanbod krijgen voor juridische begeleiding. Maar ook de alternatieve strafvormen zijn verdubbeld in deze periode,” licht Demir toe. “Bovendien woont de meerderheid van de veroordeelden die worden opgevolgd in het justitiehuis Brussel in de Vlaamse Rand. De keuze op het vijftiende Vlaamse justitiehuis te openen in Halle, lag dan ook voor de hand.”

De bestaande antennes van het justitiehuis in Asse en Vilvoorde blijven operationeel. Het nieuwe justitiehuis vergt ook nieuwe justitieassistenten. Vandaag werken in de regio Brussel-Halle-Vilvoorde veertig justitieassistenten, een stijging van bijna veertig procent in vergelijking met een jaar geleden. “Momenteel lopen er verschillende sollicitatieprocedures om nieuwe mensen aan te werven. Op die manier kunnen we een goede service blijven garanderen,” aldus Demir.