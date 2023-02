Family Justice Center opent dit jaar nog in Halle: “Familiaal geweld duurzaam stoppen”

In Halle moet tegen het einde van dit jaar een Family Justice Center operationeel zijn. Die worden opgericht in de strijd tegen intrafamiliaal geweld. Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir (N-VA) maakt daarvoor de nodige middelen vrij. Dit jaar nog moet er ook een nieuwe afdeling van de justitiehuizen opstarten in Halle.

Met de uitrol van Family Justice Centers investeert Vlaanderen verder in de samenwerking tussen politie, justitie en hulpverlening om slachtoffers van familiaal geweld te helpen. “Investeren in een integrale aanpak is de boodschap. Op die manier kunnen we geweld voorkomen en slachtoffers beter beschermen”, zegt Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA). “Het is niet de bedoeling om bestaande werkingen te vervangen, maar om een én-én-verhaal te schrijven. Zo kunnen we het reguliere aanbod versterken en verbinden, en familiaal geweld duurzaam stoppen.”

Vorig jaar werden in de al de bestaande Family Justice Centers bijna 2.600 gezinnen begeleid. In Vlaams-Brabant, waar er vandaag nog geen zijn, wordt gestart met enkele piloot-politiezones, waarvan de korpsleiding en lokale besturen bereid zijn om mee de schouders onder de oprichting van het centrum te zetten. In onze regio zijn dat de politiezones Zennevallei, AMOW, en VIMA. Na de start in de pilootzones volgt dan vanaf dit najaar een stelselmatige uitrol naar bijkomende politiezones en lokale besturen.

Tot slot zal minister Demir ook nog een nieuwe afdeling van de justitiehuizen oprichten in Halle. Vlaams parlementslid Jeroen Tiebout (N-VA) trekt al enige tijd mee aan de kar om een beter bereikbaar Vlaamse justitie te realiseren in de Vlaamse Rand. “Tot nu toe zijn er enkel nog antennes van onze justitiehuizen in Halle-Vilvoorde. Maar net zoals ze een volwaardig parket heeft, verdient de regio ook een volwaardige dienstverlening van een justitiehuis. Deze zal er nu dit jaar komen in Halle, waar ook het Family Justice Center zal gehuisvest worden, zodat we ook in deze regio vlotter bereikbaar zijn voor de burger”, besluit Tiebout.