Vanaf morgen pre-triagecentrum in Halle en Lennik

Het pre-triagecentrum voor de Zennevallei wordt ingericht in een aantal containers aan het Sint-Mariaziekenhuis in Halle. Het centrum komt er op initiatief van het AZ, de artsenkring Zennevallei, de stad Halle en de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Beersel, Pepingen, Sint-Genesius-Rode, Linkebeek en Drogenbos. Ook in Lennik opent morgen zo'n centrum aan de sporthal. “In zo’n centrum worden patiënten – in twijfelgevallen én na afspraak – klinisch onderzocht door een arts. Die beslist dan of er een spoedopname nodig is of dat de patiënt naar huis kan”, legt Lenniks burgemeester Irina De Knop uit. "Op eigen initiatief naar het triagecentrum gaan, heeft geen zin. Wie dat doet, zal geweigerd worden. De regel blijft dat je eerst telefonisch contact moet opnemen met je huisarts wanneer je ziek bent. Die zal beslissen of dergelijke klinisch onderzoek nodig is.”

Een pre-triagecentrum zorgt ervoor dat er minder besmettingsgevaar is tussen patiënten en ook dat de werkdruk op de spoedgevallendienst en de huisartsen meer onder controle is. "Momenteel is het nog relatief kalm in de praktijken", zegt Liesbeth Devreker van de Huisartsenkring Zennevallei. "De spoeddiensten en de ziekenhuizen hebben nog meer dan genoeg plaats, maar we verwachten wel nog een piek deze week of volgende week. Dus het is zeker geen moment om te slabakken. We hopen natuurlijk dat dit zo snel mogelijk voorbij is, maar ik denk dat we zeker nog tot eind april het pretriagecentrum moeten bemannen."

Meer hierover vanavond in ons nieuws.