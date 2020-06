Vandalen bekladden standbeeld Leopold II

De feiten gebeurden vorige nacht in het Koning Albert I Park. Vandalen kleurden de ogen van het standbeeld wit en overgoten het met rode verf. De naam van koning Leopold II werd vervangen door 'moordenaar'.

Het is niet bekend wie de daders zijn. Vandaag waren er in ons land op verschillende plaatsen wel manifestaties tegen racisme. In Halle was er vandaag ook een optocht tegen racisme, georganiseerd door Youth Against Racism en Dekoloniseer Halle. Aan de optocht namen 350 mensen deel.

Nog in Halle circuleerde de voorbije dagen ook een petitie om het standbeeld van de voormalige koning te verwijderen. Het stadsbestuur ziet dat niet zitten maar is wel voorstander van een betere duiding van de figuur Leopold II.