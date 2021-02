Vaten met gevaarlijk afval gedumpt in Eppegem

Een tiental vaten met gevaarlijk afval werden langs de fietssnelweg neergezet en ontdekt door een toevallige passant. Brandweer en politie kwamen meteen ter plaatse. Er werd een veiligheidsperimeter ingesteld zodat de vaten voorzichtig kunnen weggehaald worden. “Onmiddellijk gevaar voor de volksgezondheid was er gelukkig niet”, reageert burgemeester van Zemst Veerle Geerinkcx. “Maar het is hallucinant dat gevaarlijk afval op deze wijze gedumpt wordt. Wat nu volgt, is een ernstig onderzoek naar de precieze inhoud van het afval en de afkomst ervan. Hiervoor is het parket ingeschakeld. Ondertussen is het gedumpte afval afgedekt in afwachting van de Civiele Bescherming. De politiediensten blijven de site bewaken tot alle afval veilig is afgevoerd.”

Foto: Dimitri Berlanger