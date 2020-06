VDAB werkt aan tewerkstellingscel voor werknemers failliete Swissport

De vakbonden zijn sinds het faillissement vorige week van deze afhandelaar op Brussels Airport vragende partij voor de snelle opstart van een tewerkstellingscel. Die moet de 1.500 ontslagen werknemers van Swissport begeleiden naar een nieuwe baan."Het team dat hiervoor bevoegd is binnen VDAB is de oprichting aan het voorbereiden maar we wachten nog op de formele melding van de curatoren", zegt Joke Van Bommel, woordvoerder van VDAB. "Zij moeten ons immers de nodige gegevens bezorgen van de ontslagen werknemers zoals de namen van degenen die in Vlaanderen wonen en tot wie wij ons zullen richten."

De werknemers uit Brussel kunnen terecht bij Actiris. De tewerkstellingscel organiseert in samenwerking met de sociale partners infomomenten met uitleg over wie waar terecht kan voor informatie. "Daarna wordt door outplacementbureaus een begeleiding opgestart met aandacht zowel voor de verwerking van het ontslag als vooral hulp bij de zoektocht naar een nieuwe job met een eventueel aanbod van opleiding", aldus Van Bommel.

De werknemers zullen in hun zoektocht naar een job ook gratis outplacementbeleiding en herscholing aangeboden krijgen. Dat heeft Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) vanochtend in het Vlaams parlement gezegd.