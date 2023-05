Vechtpartij Zaventem: “Jongeren wilden dezelfde vriend helpen”

De Brusselse raadkamer heeft de aanhouding bevestigd van de 22-jarige man uit Sint-Jans-Molenbeek die verdacht wordt van doodslag in het onderzoek naar de dodelijke vechtpartij in het station van Zaventem. Het gaat om de derde jongere die tijdens de knokpartij op de sporen was beland. Het lijkt er intussen meer en meer op dat de vechtpartij het gevolg is van een vergissing.

Op vrijdag 5 mei raken twee groepen na schooltijd met elkaar slaags aan het station van Zaventem. Drie jongeren belanden uiteindelijk op de sporen, waarna er een trein in volle vaart voorbijrijdt. Een jongeman van 22 uit Etterbeek komt om het leven, een 16-jarige raakt zwaargewond. De derde jongere kon net op tijd op het perron klauteren en overleefde het incident zonder kleerscheuren. Volgens verschillende bronnen in het onderzoek lijkt het er intussen op dat dodelijke vechtpartij het gevolg is van een vergissing.

“Een scholier van de Zavo-school zou twee vrienden hebben opgebeld omdat hij problemen had”, klinkt het. “Elk van die vrienden is met een apart groepje naar het stationsplein getrokken. Het eerste groepje is plots naar het perron beginnen lopen omdat daar een vechtpartij was ontstaan. Het tweede groepje is daarop blindelings het station binnengelopen, waarna de twee groepen elk op ander perron aankwamen. De twee groepen waren dus opgetrommeld om dezelfde jongen te ‘helpen’, maar wisten dat niet van elkaar. Ze zagen elkaar als vijand, waarop ze elkaar hebben aangevallen en drie jongeren zijn daarbij op de sporen beland, met de dramatische afloop tot gevolg."

De derde jongeman die op de sporen was beland, gaf zichzelf vorige week aan. Hij verscheen gisteren voor de raadkamer in Brussel, die heeft beslist zijn aanhouding te verlengen. De advocaat van de twintiger vindt de tenlastelegging die op de feiten wordt geplakt veel te zwaar. “Mijn cliënt wordt verdacht van doodslag”, zegt strafpleiter Frédéric Thiebaut. “Dat is een foute kwalificatie die niet de lading dekt van wat daar die vrijdagnamiddag is gebeurd. Wij gaan dat bepleiten en het is aan de raadkamer om daar een standpunt over in te nemen. Mijn cliënt heeft zijn verantwoordelijkheid opgenomen, hij hoopt dat de anderen dat ook zullen doen in dit dossier.”