Op de hoofdzetel van ExxonMobil in Machelen is gisteravond een pakket met daarin een verdacht poeder afgegeven. De politie, brandweer en civiele bescherming kwamen ter plaatse om de inhoud van het pakket te onderzoeken.

Verdacht pakket afgegeven bij ExxonMobil in Machelen

Volgens burgemeester van Machelen Marc Grootjans (CD&V) werd het pakket rond 19 uur binnengebracht op de hoofdzetel van het petrochemisch bedrijf aan de Hermeslaan. "De security ontving een dubbele brief waarvan de tweede verdacht leek. Er is nooit paniek geweest bij het personeel en er werd snel en correct gehandeld", zegt Grootjans in Het Laatste Nieuws.

Uit voorzorg werd het provinciaal vooralarm afgekondigd. Politie, brandweer en civiele bescherming kwamen ter plaatse om het verdacht pakket te onderzoeken. Het is nog niet geweten wat er precies in de brief zat. Op het moment van de feiten waren zo'n twintig werknemers aanwezig bij ExxonMobil.

Foto: Google Maps