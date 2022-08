Verdachte van moord op Jan-Willem blijft in de cel

De man die verdacht wordt van de moord op Jan-Willem Peeters uit Overijse, blijft nog minstens een maand in de cel. Dat heeft de Brusselse raadkamer beslist. De verkoop van een woning in Overijse zou de aanleiding geweest zijn voor de feiten.

Begin juli werd Jan-Willem Peeters dood aangetroffen in zijn auto, geparkeerd op de oprit van zijn huis op de grens van Molenbeek met Dilbeek. Na de feiten vluchtte de dader via de Ninoofsesteenweg richting Ring rond Brussel en verliet vervolgens in Kraainem de autosnelweg. Na onderzoek kwam Semun K. in beeld als verdachte. Die had het huis gekocht van de grootouders van Peeters in Overijse, met als voorwaarde dat Jan-Willem er nog een tijdje tegen lage huurprijs kon blijven wonen.

De nieuwe eigenaars van de woning weigerden dat echter. Verschillende uitspraken door de rechter gaven de Overijsenaar gelijk, waardoor de woning opnieuw verkocht werd. Omdat hij in de maanden daarop verschillende keren bedreigd werd, leefde Jan-Willem Sindsdien ondergedoken in Molenbeek.