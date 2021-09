Verdachte van steekpartij Weerde moet dan toch naar de gevangenis

De verdachte die een maand geleden in Weerde een 25-jarige man zou hebben neergestoken bij een ruzie op straat, zit opnieuw in de gevangenis. Van de raadkamer mocht de man zijn voorlopige hechtenis thuis uitzitten onder elektronisch toezicht, maar het parket van Halle-Vilvoorde ging in beroep tegen die beslissing. Van de Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling moet de man nu toch naar de gevangenis.

Op zaterdagavond 31 juli raakte een 25-jarige inwoner van Weerde zwaargewond bij een steekpartij. Hij werd aan zijn woning in de Torenstraat opgewacht door een man, die verhaal kwam halen omdat hij nog niet betaald zou zijn geweest voor een aantal uitgevoerde werkzaamheden. Bij de discussie haalde de dader een mes boven en diende hij de twintiger verschillende messteken toe. Bij de steekpartij brak het lemmet van het mes af, waarna de dader naar zijn wagen liep om nog een mes te halen. De vriendin van het slachtoffer kon enkele buurtbewoners alarmeren, waarop de dader uiteindelijk op de vlucht sloeg.

Kort nadien kon de politie een 38-jarige verdachte oppakken in zijn woning in Mortsel. De man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter op verdenking van poging tot moord. Hij werd onder aanhoudingsmandaat geplaatst onder de modaliteit van elektronisch toezicht. De raadkamer bevestigde het mandaat onder dezelfde voorwaarden, maar het parket van Halle-Vilvoorde ging tegen die beslissing in beroep. “Een klassieke aanhouding is meer aangewezen”, klonk het. De zaak is inmiddels behandeld door de Kamer van Inbeschuldigingstelling, die de beslissing van de raadkamer hervormde. "De verdachte blijft aangehouden, maar werd naar de gevangenis gestuurd om zijn voorlopige hechtenis daar uit te zitten”, aldus parketwoordvoerder Gilles Blondeau.