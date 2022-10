Verdachten dubbele moord Kraainem blijven in de cel

Op 24 maart werden een 46-jarige vrouw en haar 17-jarige dochter dood aangetroffen in hun woning aan de Annecylaan in Kraainem. De twee waren met verschillende messteken om het leven gebracht. Al snel viel de verdenking op de 51-jarige vriend en stiefvader van de slachtoffers. De man ontkende de feiten en hij werd in mei vrijgelaten. Maar enkele maanden later werd hij weer opgepakt, samen met een 39-jarige man van Congolese origine die volgens het parket de feiten in opdracht van de partner en stiefvader van het slachtoffer zou gepleegd hebben. De twee blijven dus in de cel in afwachting van verder onderzoek. De aanhouding van een derde verdachte, de vermoedelijke tussenpersoon, was al eerder verlengd.