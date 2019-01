Verdachten fietsdiefstallenplaag opgepakt

De twee werden gearresteerd aan het station van Halle toen ze een fiets en een step bij zich hadden. Volgens de politie kunnen ze op basis van hard bewijsmateriaal worden gelinkt aan zeker 10 fietsdiefstallen. Het tweetal werd al een tijd opgespoord voor enkele andere fietsdiefstallen in november vorig jaar. Ze verschijnen midden maart al voor de correctionele rechtbank in Brussel. De politiezone Zennevallei hoopt daarmee een einde gemaakt te hebben aan de plaag van fietsdiefstallen, die de voorbije maand weer de kop opstak. Op 14 dagen tijd werden niet minder dan 13 fietsen gestolen in de stationsbuurt van Halle en ruime omgeving.