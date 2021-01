Verdachten van ontvoering blijven in de cel

De vier mannen die afgelopen weekend een man zouden hebben ontvoerd in Anderlecht en hem daarna opsloten in een woning in Halle, zijn voor de Brusselse raadkamer moeten verschijnen. Die besliste om hun aanhouding te bevestigen. Daardoor blijven ze nog minstens een maand in de cel. Een van hen heeft inmiddels gedeeltelijke bekentenissen afgelegd, de anderen beroepen zich op hun zwijgrecht.

Zondagmorgen verwittigde een buurtbewoner de politie nadat een man die was opgesloten in een woning langs de Edingsesteenweg, aanbelde en zei dat hij uit de woning was ontsnapt. De speciale eenheden van de federale politie kwamen ter plaatse en konden uiteindelijk vier personen arresteren in de woning. Een van de verdachten had zichzelf vastgeketend en probeerde de politie wijs te maken dat hij zelf ontvoerd was, maar dat lukte niet.

De vier verdachten werden na hun arrestatie voorgeleid bij de onderzoeksrechter en onder aanhoudingsbevel geplaatst op verdenking van poging tot afpersing in bende, tijdens de nacht met wapens, willekeurige hechtenis met bedreigingen en opzettelijke slagen en verwondingen met werkonbekwaamheid tot gevolg. Volgens bronnen dicht bij het onderzoek beroepen drie verdachten zich op hun zwijgrecht. De vierde man zou enkel verklaard hebben dat ze het slachtoffer hadden gevraagd om in te stappen in hun wagen en dat ze hem naar de woning in Halle hebben gebracht, maar dat ze geen geweld hebben gebruikt.

De Brusselse raadkamer boog zich over het dossier en besliste om de aanhouding van de verdachten te bevestigen. Daardoor blijven ze nog minstens een maand in de cel. Intussen loopt het onderzoek nog verder.