Verder overstromingsgevaar in Herne en Galmaarden is geweken

In Herne en Galmaarden is het gemeentelijk rampenplan vanmiddag afgeblazen. Het meeste water trok vannacht weg en dus is de situatie weer onder controle.

De hevige stortbuien van dinsdag veroorzaakten flink wat wateroverlast in Herne en Galmaarden. Nu het gevaar geweken is, is ook het gemeentelijk rampenplan afgeblazen. “Het water van de Mark zit weer in de bedding”, zegt burgemeester van Herne Kris Poelaert. “Het waterbekken heeft de voorbije dagen gelukkig heel wat water kunnen opvangen. Ook de indijkingsmaatregelen in de Stationsstraat hebben hun werk gedaan. De wateroverlast daar viel al bij al mee. Hogerop zijn er wel meer dan 50 huizen ondergelopen. Met die inwoners gaan we nu bekijken hoe ze zich in de toekomst beter kunnen wapenen tegen wateroverlast.”

Meer hierover vanavond in ons nieuws.