Verenigde Handelaars Halle houden crisisberaad

De drastische maatregelen die het land oplegt om de coronacrisis het hoofd te bieden, hebben een verregaande impact op de horeca in onze regio. De Verenigde Handelaars Halle houden daarom zaterdag een crisisberaad. "Het is de moment om met creatieve oplossingen voor de dag te komen."

Vanavond om 24 uur sluit alle horeca in ons land voor drie weken de deuren. Restaurants, cafés en discotheken moeten tot en met 3 april de deuren dichthouden. Hotels mogen open blijven, maar moeten ook hun restaurant gesloten houden. Voedingszaken en apotheken blijven gewoon open, ook in het weekend. Hen wordt aanbevolen de hygiënemaatregelen te versterken. Alle andere winkels moeten in het weekend dicht. Je eten thuis laten bezorgen en zaken als drive-in zijn wel nog toegestaan.

"Het zijn zware maatregelen die onze handelaars en horeca zwaar treffen. Het is de moment om met creatieve oplossingen voor de dag te komen. Alle tips zijn welkom. Wij vergaderen zaterdag alvast op zoek naar oplossingen om het leed iets of wat te beperken. Het is nu de moment om er te zijn voor elkaar", meldt Verenigde Handelaars Halle op sociale media.

De Halse handelszaken zeggen dat alle tips welkom zijn. Een kapsalon, dat in het weekend de deuren moet sluiten, heeft intussen beslist om op zaterdag aan huis langs te komen. Andere Hallenaren denken aan de ondersteuning van de handelaars via cadeaubonnen en het verlengen van de openingsuren van winkels tijdens de week.

Horeca Vlaanderen dringt intussen aan op een noodfonds. "We moeten voorkomen dat mensen sterven, maar ook voorkomen dat deze sector sterft." Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen dringt ook aan op compensaties voor een horecasector. Het syndicaat zegt dat zelfstandigen kunnen genieten van een overbruggingsrecht. Dat zou zo'n 1.200 euro per maand bedragen.