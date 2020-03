Verenigde Handelaars Halle ondersteunen getroffen handelszaken

Uit een eerste rondvraag, blijkt volgens Verenigde Handelaars Halle dat veel restaurants een take-away aanbieden. Andere handelaars hanteren dan weer aangepaste openingsuren omdat ze op zaterdag moeten sluiten. De Verenigde Handelaars Halle wil alles in een duidelijk overzicht brengen.

"Al die informatie bundelen we daarom op twee aparte Facebookpagina's: Halle handelt tegen corona - take away & afhalen en Halle handelt tegen corona - aangepaste openingsuren winkels", zegt voorzitster Christine Verhulst. "We zijn aangenaam verrast door zoveel fantastische iniatieven. We zijn heel trots op onze handelaars en horeca, die de moed niet laten zakken en onmiddellijk in actie schieten."

Verder zeggen de Verenigde Handelaars Halle de maatregelen te aanvaarden en ondersteunen. "Zo'n beslissingen hebben gevolgen voor velen van ons, maar zijn absoluut noodzakelijk. Uit solidariteit vragen we ook aan alle handelaars en klanten om de richtlijnen correct op te volgen. En vooral, blijf winkelhieren", besluit Verhulst.