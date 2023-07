Vergunning eerste bedrijfsgebouw CAT-site vernietigd

Begin juli 2020 verleende de deputatie een omgevingsvergunning aan ontwikkelaar MG Real Estate voor de oprichting van een bedrijfsgebouw van 12.000 m2 aan de Woluwelaan 1 voor transport, distributie en logistieke activiteiten met bijbehorende kantoren en 80 parkeerplaatsen. Het gebouw zou een magazijn met 14 laad- en loskades omvatten en ontsloten worden via een aan te leggen private weg naar de Woluwelaan. De ontwikkelaar wou ook nog een hoogspanningscabine, een omheining, een bovengrondse watertank en een open waterbuffer op de site plaatsen.

Het naburig metaalverwerkingsbedrijf Sobeco NV aan de Vilvoordelaan tekende protest aan tegen de plannen en ging tevergeefs in beroep bij de Vlaamse overheid. Maar Vlaanderen leverde toch een vergunning af onder voorwaarden. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft die nu vernietigd.



Industrieterreinontwikkeling

De Raad valt over het feit dat het aanvraagdossier geen project-MER-(screening) bevat. “De minister oordeelt dat de individuele ontwikkeling van één bedrijf niet te begrijpen valt als een industrieterreinontwikkeling,” klinkt het in het arrest. Maar volgens de Raad kan er niet ontkend worden dat het project toch een industrieterreinontwikkeling is in functie van één bedrijf. “Dat houdt in dat de vergunningsaanvraag minstens een screeningnota moet omvatten.”

Voor burgemeester Bonte bewijst dit nog maar eens hoe complex vergunningstrajecten zijn. “We moeten absoluut met alle actoren in en rond de CAT-site zo snel mogelijk een ruimtelijk plan opmaken dat meer juridische zekerheid biedt. Dat is te prefereren boven individuele ontwikkelaars. Het ongeduld van MG Real Estate, dat 43 ha van de in het totaal 50ha van de CAT-site in bezit heeft, was te groot.”

Of de vernietiging van de vergunning nu ook betekent dat wat al overeind staat, moet worden afgebroken, is onduidelijk. “In theorie kan Sobeco dat voor de rechter afdwingen, maar ik hoop dat het nooit zover zal komen. Sowieso is er dus een nieuw vergunningstraject nodig waarin aan de opmerkingen en bezwaren tegemoet wordt gekomen.”

Bij MG Real Estate kregen we voorlopig geen reactie.