Vergunning Lidl-supermarkt in Liedekerke opnieuw vernietigd

Het dossier van de Lidl-supermarkt langs de Affligemsestraat in Liedekerke sleept al enkele jaren aan. Liedekerke ging akkoord met de bouw, maar onder meer Natuurpunt Affligem-Liedekerke tekende, net als het Departement Omgeving, beroep aan tegen de omgevingsvergunning. Dat beroep werd verworpen, maar de vergunning werd wel vernietigd. Daardoor moest de provincie zich opnieuw over het dossier buigen. Die zette een jaar geleden het licht opnieuw op groen, maar na het beroep van Natuurpunt Denderstreek heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning voor een tweede keer vernietigd.

“We hopen dat dit waanzinnig en controversieel project met een verhardingsgraad van meer dan 60% in watergevoelig gebied nu definitief begraven zal worden”, klinkt het bij Natuurpunt Liedekerke-Affligem. “We roepen het gemeentebestuur van Liedekerke op om nu en in de toekomst bij elke beslissing in dit gebied rekening te houden met de waterhuishouding en het herstel van de ecologische waarde. De beslissingen over de groene inkompoort van Liedekerke mogen niet langer uitbesteed worden aan de ontwikkelaar die de voorbije jaren er alles aan gedaan heeft om het groen in het projectgebied te vernietigen.”