Verhoogde PFAS-waarden in Vilvoordse Faubourg-wijk

“De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) liet het stadsbestuur weten dat er zich ook in Vilvoorde een PFAS-probleem voordoet”, zegt burgemeester Hans Bonte (Vooruit). “Op verschillende meetpunten in de buurt van de braakliggende AKZO-site zijn verhoogde PFAS-waarden in het grondwater vastgesteld. Daardoor is er voor de omwonenden in een straal van 500m rond de voormalige AKZO-site een risico op herhaaldelijke blootstelling aan PFAS.” 1350 gezinnen, 87 zelfstandigen en bedrijven, een basisschool, een sport- en jeugdcomplex en een petanqueclub werden inmiddels op de hoogte gebracht. “Zij bevinden zich in de ‘voorzichtigheidszone’”, legt Bonte uit. “In essentie komt het erop neer dat de bewoners uit de omgeving van de vastgestelde vervuiling best geen grondwater of putwater meer gebruiken. Het stadsbestuur predikt kalmte, er is geen enkele reden tot paniek. In afwachting van meer duidelijkheid vragen we de mensen om voorzichtig te zijn.” De stad Vilvoorde dringt intussen ook aan op de volledige sanering van het bewuste deel van de Faubourg-wijk. “Inmiddels ligt de site al meer dan 10 jaar braak en te verkommeren in het hart van een dichtbebouwde woonwijk. De stad zal er alles aan doen om de verantwoordelijke voor de vervuiling evenals OVAM aan te zetten tot een volledige sanering van dit deel van de wijk.”