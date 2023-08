De verkeerssituatie op de Misiabrug in Halle is nu definitief. Na een proefperiode waarin aanpassingen aan de verkeerssituatie werden getest, is na een evaluatie besloten om die aanpassingen te behouden.

Zo rijd je nu maximaal 50 kilometer per uur op de brug. In een eerdere fase was de snelheid nog beperkt tot 30 kilometer per uur.

Het verkeer mag ook links blijven afslaan vanaf de Suikerkaai om de Misiabrug op te rijden. Ook vanop Vogelpers mag er links worden afgeslaan om de brug op te rijden.

Foto: archief inhuldiging brug