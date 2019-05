VERKIEZINGEN: Stembureaus zijn open

De stembureaus zijn zonet opengegaan. In de gemeenten waar er nog met potlood en papier wordt gestemd, heeft u tot 14u de tijd om uw bolletjes te kleuren. Waar er elektronisch wordt gestemd, is dat tot 16u.

Na een wekenlange campagne bent u vandaag zet. We stemmen voor 150 nieuwe Kamerleden, 124 Vlaamse parlementsleden en 21 Europese parlementsleden. In de kieskring Vlaams-Brabant worden 15 zetels voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers verdeeld en 20 zetels voor het Vlaams Parlement. Daarnaast kiezen we ook 12 leden voor het Europees Parlement.

De kieskring Vlaams-Brabant wordt één om in de gaten te houden. Haalt N-VA mede dankzij Vlaams-Brabander Theo Francken de 30%? Kan Opwijkenaar Dries Van Langenhove onze kieskring opnieuw een zetel leveren in het federaal parlement voor Vlaams-Belang? Scoort minister Maggie De Block net als in 2014 even goed met haar Open VLD? Wat doet politieke nieuwkomer Jessika Soors met Groen?

Hoe zag de zetelverdeling er in 2014 in Vlaams-Brabant uit? En wie raakte verkozen? RINGtv maakte een overzicht:

VLAAMS PARLEMENT

N-VA 7 zetels Ben Weyts, Nadia Sminate, Lieve Maes, Lorin Parys, Piet De Bruyn,

Willy Segers en Bart Nevens

Open VLD 4 zetels Gwendolyn Rutten, Rik Daems, Jo De Ro en Gwenny De Vroe

CD&V 4 zetels Peter Van Rompuy, Michel Doomst, Karin Brouwers en Katrien Partyka

sp.a 2 zetels Bruno Tobbak en Katia Segers

Groen 2 zetels Hermes Sanctorum en An Moerenhout

UF 1 zetel Christian Van Eyken

Vlaams Belang 0 zetels

PvdA+ 0 zetels



KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

N-VA 5 zetels Theo Francken, Kristien Van Vaerenbergh, Hendrik Vuye,

Inez De Coninck en Jan Spooren

Open VLD 4 zetels Maggie De Block, Patricia Ceysens, Tim Vandenput en Luk Van Biesen

CD&V 3 zetels Koen Geens, Eric Van Rompuy en Sonja Becq

sp.a 2 zetels Hans Bonte en Karin Jiroflée

Groen 1 zetels Anne Dedry

Vlaams Belang 0 zetels

PvdA+ 0 zetels



Benieuwd naar de uitslagen en reacties van winnaars en verliezers? Kijk dan vanaf 16u naar RINGtv voor live-uitzendingen. De hele dag lang kunt u het verkiezingsnieuws ook volgen op RINGtv.be.