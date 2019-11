Verkoop historische Pampoelhuis voorlopig van tafel

Het Pampoelhuis en de academiegebouwen op het Gemeenteplein in Groot-Bijgaarden worden voorlopig niet verkocht. Het gemeentebestuur trekt het dossier in. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Er kwam heel wat protest tegen de verkoopplannen.

Het idee om het historische Pampoelhuis te verkopen, leeft al jaren in Dilbeek. Sinds 2016 werd er niet meer geïnvesteerd in het gebouw. Een restauratie van het vervallen erfgoed was te duur en de gemeente zag geen bestemming voor het voormalige gemeentehuis.

De verkoopplannen werden in september van dit jaar goedgekeurd. Dat gebeurde ondanks hevig protest van de oppositie. Die vreesde dat een belangrijk deel van het Dilbeeks patrimonium verloren zou gaan en denkt dat het beter is om de gebouwen in eigendom te houden en een nieuwe gebruiker te vinden.

Een aantal oppositieleden diende een klacht in tegen de verkoopplannen bij de provinciegouverneur. De gemeente Dilbeek wachtte dat oordeel echter niet af en stopt het dossier nu op eigen initiatief in de koelkast. Volgens de meerderheid is het dossier te weinig gestoffeerd en moet de hele zaak herbekeken worden.