Verkoop hopscheuten dreigt te kelderen: "Ik kan toch niemand verplichten ze te kopen?"

Jean-Pierre ploegt de grond om van zijn veld in Affligem. Als hopboer steekt hij veel tijd in de kweek van hopscheuten, een tijdrovend werk dat nog altijd manueel gebeurt. Misschien tegen beter weten in, want de verkoop van de delicatesse dreigt te kelderen omdat restaurants ze door de lockdown niet op hun menukaart kunnen zetten. Restaurants zijn ook minder geneigd om zo'n duurdere groente in een afhaalmaaltijd te verwerken.

"Er is links en rechts eens een bestelling van zij die het eens willen proberen", zegt Jean-Pierre. "Maar als het niet aanslaat, zeggen ze dat ze het meteen van hun menu zullen schrappen. Het is een groot vraagteken. Het komende seizoen durf ik nog niet slecht te noemen, maar wel onzeker. En ik kan toch niemand verplichten om ze te kopen?""

Door de eerste lockdown ging vorig jaar ook al een derde van de oogst verloren. Jean-Pierre probeert nu zoveel mogelijk aan particulieren te verkopen. Omdat de scheuten maar twee dagen houdbaar zijn, moet dat op bestelling. "We zullen oogsten wat we kwijtraken. Want wat voor zin heeft het om er te snijden en ze een paar dagen daarna op de mesthoop te moeten gooien?", vraagt Jean-Pierre zich af.