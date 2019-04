Verlenging oprit E40 in Ternat?

Ternat wil de oprit verlengen tot aan de brug over de E40 in de Steenbergstraat. Die straat leidt naar de nabijgelegen industriezone. Ternat wil het verkeer uit de industriezone op die nieuwe oprit laten aansluiten. Verder wil Ternat een rechtstreeks aftakking vanop de bestaande afritten richting het shoppingcomplex The Leaf.

Met die voorstellen wordt de Assesteenweg ontlast. Het op- en afrittencomplex wordt deze zomer heringericht, maar volgens Ternat volstaat dat niet om alle problemen op te lossen. De gemeente wil ook parkeerstroken langs de drukke steenweg vervangen door extra afslagstroken of veilige fietsstroken.

Ternat zit de komende dagen samen met het Agentschap Wegen en Verkeer om de verschillende voorstellen te bespreken. Het gaat ook met buurgemeenten rond de tafel zitten om een betere verkeersdoorstroming op de Assesteenweg uit te werken.