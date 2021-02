Verloren gewaande Liedekerkse reus na 30 jaar teruggevonden

Op 28 juni 1992 was de Liedekerkse reus Broeder Louis eregast tijdens het 44ste schoolfeest van het Sint-Gabriëlinstituut. Het feest was helemaal gewijd aan de 900ste verjaardag van de gemeente. Broeder Louis was dé bezienswaardigheid die dag, maar raakte daarna in de vergetelheid. Tot de reus na speurwerk van Heemkring Liedekerke onlangs werd teruggevonden in een oude fietsenstalling.

Bijna 30 jaar geleden werd er gedanst, gelachen en gezongen rond Broeder Louis tijdens het schoolfeest. “Achteraf verdween de reus van het toneel en werd nooit meer gezien. Met de nakende afbraak van de schoolgebouwen in het verschiet gingen we op zoek naar Broeder Louis”, zegt Eric Geyssens de Heemkring Liedekerke. “Bijna niemand herinnerde zich de reus, maar dankzij een foto vonden we Broeder Louis terug in een verlaten fietsenstalling.”

Na 30 jaar heeft de reus wel heel wat schade opgelopen. “Het hoofd, gemaakt van kippengaas beplakt met krantenpapier, is bijna volledig vernield en de soutane zal meer dan waarschijnlijk moeten vervangen worden. In betere tijden zullen wij proberen om met enkele vrijwilligers om de reus op te knappen. We zijn wel blij dat Broeder Louis na al die jaren in het bezit van de Heemkring is”, besluit Geyssens.