Denderbrug twee dagen afgesloten voor alle verkeer: “Brug moet omhoog om werken uit te voeren”

Op maandag 14 april start een aannemer in opdracht van de Vlaamse Waterweg met werkzaamheden ter hoogte van de stuw aan de Denderbrug in de Kasteelstraat. In samenspraak met de Vlaamse Waterweg heeft de gemeente Denderleeuw aangedrongen op het uitvoeren van deze werken tijdens een schoolvakantie, zodat de hinder voor de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk beperkt blijft.

“Eén van de cilinders van de brug wordt vervangen. Om de werkzaamheden uit te voeren, wordt de brug volledig omhoog gezet, waardoor er geen doorgang mogelijk is. De Vlaamse Waterweg verbiedt het gebruik van het dienstpad naast de stuw omwille van veiligheidsredenen voor voetgangers en fietsers”, klinkt het.

Het verkeer moet plaatselijk omrijden en ook voor het openbaar vervoer is er enige impact. Als alles volgens plan verloopt, blijft de Denderbrug alleen maandag en dinsdag afgesloten.