Vernieuwd Begijntjesbad is klaar, maar deuren blijven noodgedwongen dicht

Deze week had het vernieuwde Begijntjesbad in Overijse de deuren moeten openen, maar corona stak ook daar een stokje voor. Het is voor de zwemmers wachten tot de maatregelen worden versoepeld.

Een tweetal jaar geleden ging het Begijntjesbad in het centrum van Overijse dicht voor een grondige renovatie. Deze week zou het grote moment aanbreken en konden in eerste instantie zwemclubs en later ook scholen en individuele zwemmers er weer een plons nemen. Maar corona gooide roet in het eten. De zwembaden moesten een paar weken geleden de deuren allemaal sluiten om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Erg jammer dus voor de zwemmers uit de Druivenstreek. Op de opening van het vernieuwde Begijntjesbad is het wachten op de versoepeling van de maatregelen. RINGtv mocht vandaag wel al een kijkje gaan nemen. Het resultaat zie je vanavond in ons nieuws.