Vernieuwd op- en afrittencomplex Koningslo officieel geopend

In Vilvoorde is vanochtend het vernieuwde op- en afrittencomplex 6 Koningslo-Vilvoorde officieel geopend. Blikvanger is de ‘vliegende fietsbrug’.

Het vernieuwde op- en afrittencomplex ter hoogte van de Medialaan en Tyraslaan in Vilvoorde is klaar. “Het markeert een belangrijke mijlpaal voor de Vlaamse overheid”, vindt Lydia Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit. “Het is het eerste volledig afgewerkte grote complex binnen het programma Werken aan de Ring.” De nieuwe ‘vliegende fietsbrug’ laat fietsers en voetgangers toe om in één beweging over de op- en afritten én onder de Ring door te gaan. Een aantal ecotunnels garanderen dat ook dieren dat kunnen.