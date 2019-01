Vernieuwde feestzaal voor Hamme komt eraan

De voormalige oude school, sportzaal en later feestzaal van Hamme, deelgemeente van Merchtem, wordt volledig gerenoveerd. Arbeiders van de gemeente leggen er de laatste hand aan en de heropening is nakende.

Het zaaltje van Hamme dateert van 1910 en was aan een grondige renovatie toe. Schepen van Hamme David De Valck (Open VLD): "De gemeente liet eerder al nieuw buitenschrijnwerk plaatsen en een aannemer heeft een nieuw dak gelegd met isolerend materiaal. Onze technische dienst heeft het vals plafond eruitgehaald en pleisterwerk aangebracht met bijzondere silhouetten van de Merchtemse Steltenlopers. Alles is herschilderd, er is een nieuwe praktische keuken geïnstalleerd en nu is de afwerking bezig.”

Het zaaltje is één van de meest gebruikte in de gemeente. Jeugdhuis Hauska is er gevestigd, senioren van Hamme houden er kaartnamiddagen en er is een vergaderzaaltje vooraan. In totaal was met de renovatie een budget van zo'n 150.000 euro gemoeid. Op 1 februari 19u30 is een openingsreceptie voorzien en wordt heel Hamme in het vernieuwde zaaltje uitgenodigd.