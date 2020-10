Verschillende wegverzakkingen in Roosdaal, Liedekerke en Ternat

In Roosdaal en Liedekerke en Ternat is er heel wat schade als gevolg van verzakkingen aan straten en voetpaden. Mogelijk is dat een gevolg van de doortocht van de storm Odette van afgelopen weekend. Watermaatschappij Farys is een onderzoek gestart.

Ondermeer in de Meerstraat en in de Visserveldstraat in Liedekerke vertonen de voetpaden op sommige plaatsen verzakkingen. Dat is niet alleen in Liedekerke het geval. Ook op andere plaatsen in de gemeente en in buurgemeenten Roosdaal en Sint-Katarine-Lombeek zijn er verzakkingen in de straten en de voetpaden. Die zijn misschien een gevolg van de storm van het voorbije weekend. Door de felle regen spoelde de aarde weg en mogelijk zijn ook verschillende waterleidingen verzakt.

Om te achterhalen wat de preciese oorzaak is, gaat watermaatschappij Farys de volgeden dagen op onderzoek. Pas als het probleem helemaal in kaart is gebracht, kan worden begonnen met de nodige herstellingen.