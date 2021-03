Verschillende werven de komende maanden langs autosnelwegen

Deze week start in Halle de bouw van een voetgangersbrug over de A8. Het is één van de wegenwerken aan autosnelwegen de komende maanden in onze regio. Ook in Groot-bijgaarden en Zaventem gaat de schop in de grond. Wij zetten alle werven op een rijtje.

De bouw van de voetgangersbrug in Halle duurt tot en met augustus. Alleen naar het einde van de werken zal er verkeershinder op de snelweg zelf zijn. De A8 zal ook voor een bepaalde tijd ’s nachts afgesloten worden om de brug te plaatsen, maar over het algemeen gaat het in Halle om beperkte hinder. In Zaventem wordt ook de fietsbrug over de Ring rond Brussel verder aangelegd. Iets verderop start in mei de bouw van een nieuwe brug aan de Henneaulaan. Die werken duren tot en met 2024.

Tot en met juni duren in Vilvoorde ook de werken aan de Medialaan. In mei van dit jaar start in Groot-Bijgaarden de vervanging van de brug over de E40. De werken zullen een jaar duren. Verder wordt in Machelen de Woluwelaan heringericht, in Hoeilaart gewerkt aan de fietserstunnel aan de Welriekende Dreef en gaat in Brussel vanaf oktober de Leonardtunnel ’s nachts regelmatig dicht voor renovatie.

“Investeringen in ons wegennet zijn noodzakelijk voor een vlot en veilig verkeer en vormt een belangrijke motor voor onze economie”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). “Heel wat autosnelwegen in Vlaanderen hebben nood aan investeringen in onderhoud, meer verkeersveiligheid, doorstroming en capaciteit.”