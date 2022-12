Vertraging voor werken Oostdijk: "Aannemer in gebreke gesteld"

In Kapelle-Op-den-Bos zijn de werken aan de Oostdijk nog altijd niet gedaan. Normaal gezien moest de dijk al heraangelegd zijn in oktober, maar het is duidelijk dat er flink wat vertraging is opgelopen en de werken ook de komende weken nog niet gedaan zullen zijn. De heraanleg van de Oostdijk tussen de Haasdonkweg en de Mechelseweg kadert in het plan van de Vlaamse Waterweg om de hele dijk tussen Vilvoorde en Willebroek te vernieuwen en er een fietsostrade aan te leggen.

Op het eerste gezicht lijken de werken aan de Oostdijk grotendeels afgerond, maar wanneer je de bocht omgaat, blijkt dat niks minder waar is. Zowat de helft van de 800 meter die heraangelegd moet worden, bevindt zich nog in de oude staat. Nochtans verzekerde de Vlaamse Waterweg dat de werken rond deze tijd klaar zouden zijn. “Begin november beloofde de Vlaamse Waterweg dat alles klaar zou zijn op 24 december, maar dat is dus niet zo,” zegt schepen van Openbare Werken Geert Van De Voorde. “Sindsdien blijft het stil en worden onze mails en brieven niet meer beantwoord.”

Bij de Vlaamse Waterweg benadrukken ze dat de communicatie wel naar behoren verloopt, maar dat het de schuld van de aannemer is dat ze geen timing voor het einde van de werken kunnen geven. “Wij krijgen geen gehoor bij de aannemer, die we intussen in gebreke hebben gesteld. Indien er niet snel een antwoord volgt, moeten we de werken stilleggen en een nieuwe aannemer zoeken,” aldus projectingenieur bij de Vlaamse Waterweg Bart Truyts.