Vertragingen op Viaduct Vilvoorde voorlopig beperkt

Files waren er niet, omdat het door de zomervakantie nog nergens echt druk is. Gisterenavond is de signalisatie op het Viaduct richting Zaventem aangebracht. In de eerste fase zijn er nu dus drie versmalde rijstroken en je mag er maximaal 50 kilometer per uur rijden. Vrachtwagens mogen alleen de rechterrijstrook gebruiken. Vanaf september worden er vertragingen verwacht van 30 tot 45 minuten.