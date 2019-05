Vervuilende vliegtuigen zullen meer moeten betalen

Brussels Airport gaat vliegtuigen die meer vervuilende stoffen uitstoten in de toekomst ook meer laten betalen. Dat zegt de CEO van Brussels Airport Company Arnaud Feist in een gesprek met De Standaard en Het Nieuwsblad.

De maatregel gaat in vanaf 2021. Dan zal Brussels Airport de uitstoot van CO2 en van stikstofoxiden mee in rekening brengen voor het berekenen van de taksen voor vliegtuigen. Op die manier wil Brussels Airport de meer milieuvriendelijke, moderne vliegtuigen naar Zaventem lokken. Met andere woorden: de beste leerlingen worden beloond, de grootste vervuilers zullen meer betalen.

Vandaag betalen luchtvaartmaatcshappijen in Zaventem voor elke passagier een taks van zo'n 30 euro per passagier. Die taks dekt volgens Anke Fransen, woordvoerder van de luchthaven, de werkingskosten voor de luchthaven, maar er is ook een variabele kostprijs. Die ligt vandaag bijna 3 keer hoger voor de oudste vliegtuigen in vergelijking met de nieuwste modellen. In de huidige criteria wordt vooral rekening gehouden met hoeveel lawaai een vliegtuig maakt.

Volgens Arnaud Feist is te verwachten dat de meest vervuilende toestellen in de toekomst tot wel 10 keer meer zullen moeten betalen dan de minder vervuilende vliegtuigen.