Verwarde tachtiger lost schoten met alarmpistool in Lembeek

Rond 15u vanmiddag kreeg de politie van buren in de Arthur Puesstraat in Lembeek de melding dat een man een aantal schoten had gelost in een appartement. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het was lange tijd onduidelijk wat er precies aan de hand was. Uiteindelijk bleek het om een verwarde man te gaan die een aantal keer met een alarmpistool schoot. De man werd naar het ziekenhuis gebracht.