Verzekeraars betaalden al bijna 60 miljoen euro aan slachtoffers aanslagen

58,8 miljoen euro. Dat is het bedrag dat verzekeraars tot nu toe hebben uitgekeerd aan de slachtoffers van de aanslagen in Zaventem en Maalbeek in 2016. Dat meldt Assuralia, de federatie van verzekeraars.

In totaal deden 1.422 slachtoffers van de aanslagen aangifte. De volledige schadelast zou ruim 119 miljoen euro bedragen. Daarbij gaat het niet alleen om lichamelijke schade, maar bijvoorbeeld ook om bagageschade. Van de bijna 59 miljoen euro die tot nu werd uitgekeerd, was 50 miljoen bestemd voor lichamelijke en morele schade. Zes jaar na de aanslagen is de helft van de schade nog niet vergoed. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat sommige slachtoffers nog niet helemaal zijn hersteld met als gevolg dat er nog geen zicht is op het volledige kostenplaatje.

In de toekomst wil Assuralia ervoor zorgen dat slachtoffers ten laatste één jaar na de aanslag al een morele schadevergoeding krijgen. Zo zullen ze ook één verzekeraar aanduiden op vlak van medische expertise om de dossiers sneller te laten verlopen.