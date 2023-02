Vier bussen met migranten die uit het beruchte kraakpand in de Paleizenstraat in Brussel werden ontzet, zijn deze namiddag ondergebracht in een hotel in Ruisbroek. Burgemeester Jan Desmeth van Sint-Pieters-Leeuw wist van niets.

Vier bussen migranten uit Paleizenstraat in hotel in Ruisbroek “gedumpt”

Het is in het Ibis-hotel in de Vorstsesteenweg in Ruisbroek dat de migranten zijn ondergebracht.

Jan Desmeth, burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw reageert zo: “We merken dat het Ibis-hotel sinds gisteren al op de hoogte was. Dus het hotel is op de hoogte en wij worden als gemeentebestuur niet op de hoogte gebracht. Niet door het kabinet De Moor, niet door het kabinet Vervoort. Dit is onaanvaardbaar, zo kunnen we niet samenwerken. Ik heb het gevoel dat men het probleem van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hier in Ruisbroek dropt. We zijn als gemeentebestuur verantwoordelijk voor de openbare orde en de volkgezondheid”.

Want daar maakt Desmeth zich grote zorgen over. De helft van de vluchtelingen blijkt niet medisch gescreend en dat terwijl het kraakpand in Brussel gekend stond als een plek met heel wat ziektes, waaronder schurft.

