Vier keer op rij: Remco Evenepoel pakt eindzege in Ronde van Polen

Evenepoel pakte de eindzege na een bewogen week. Fabio Jakobsen, de ploegmaat en de goede vriend van Remco bij Deceuninck-Quick Step, maakte in de sprint van de eerste etappe een doodsmak die hij op het nippertje overleefde. De basis van de eindzege legde de Schepdaalnaar vervolgens in de koninginnenrit op zaterdag. Na een indrukwekkende solo van 50 kilometer reed hij alle tegenstand op een hoopje. Toen hij over de finish reed, toonde Evenepoel het rugnummer van Jakobsen. Een groots gebaar dat door velen geapprecieerd werd.

"Ik had een berichtje gekregen van de verzorger dat hij het nummer van Fabio in zijn achterzak had", zegt papa Patrick Evenepoel. "We zijn trots dat hij op zo'n moment niet aan zijn succes denkt, maar wel aan zijn ploegmaat, aan zijn vriend Fabio." Ook superfan Gust was onder de indruk van het gebaar. "Dan komen de tranen in de ogen. Iedereen hier was emotioneel. Je leeft een hele week mee met die gebeurtenissen. En dan Remco die als jonge gast in staat is om daar aan te denken. Schitterend", aldus Gust Verdeye.